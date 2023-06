Scuola: Università Cattolica, nasce “Peses”, un programma di educazione per le scienze economiche e sociali

A scuola di economia e scienze sociali con figure di spicco del panorama culturale, economico-finanziario, imprenditoriale e politico del Paese. È rivolto, infatti, agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, pubbliche e private, il nuovo Programma di Educazione per le Scienze Economiche e Sociali (Peses) promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e diretto dall’economista Carlo Cottarelli. Sono oltre 40 le personalità che hanno aderito gratuitamente all’iniziativa, disposti a condividere le proprie esperienze professionali con gli studenti. In ordine alfabetico: Giuliano Amato, Lucia Annunziata, Fabrizio Barca, Elisabetta Belloni, Tito Boeri, Renato Brunetta, Marco Buti, Mara Carfagna, Maria Chiara Carrozza, Marta Cartabia, Sabino Cassese, Roberto Cingolani, Carlo Cottarelli, Brunello Cucinelli, Ferruccio De Bortoli, Oscar Farinetti, Elsa Fornero, Daniele Franco, Roberto Garofoli, Paolo Gentiloni, Enrico Giovannini, Fabrizia Lapecorella, Enrico Letta, Gianni Letta, Beatrice Lorenzin, Monica Maggioni, Emma Marcegaglia, Bernardo Mattarella, Mario Monti, Piercarlo Padoan, Marcello Pera, Romano Prodi, Lucrezia Reichlin, Salvatore Rossi, Ernesto Maria Ruffini, Beppe Severgnini, Paola Severino, Domenico Siniscalco, Irene Tinagli, Giulio Tremonti, Giovanni Tria e, dal prossimo anno, Ignazio Visco. Il programma – si legge in una nota – nasce con l’obiettivo di realizzare nelle scuole di tutto il territorio nazionale, che decideranno di partecipare all’iniziativa, incontri su aspetti di carattere economico e sociale “per offrire alle giovani generazioni l’opportunità di dialogare con personalità contraddistinte da assoluta esperienza professionale e da grande capacità comunicativa”. Gli incontri con gli studenti copriranno 10 aree: la situazione economica del nostro Paese e dell’Europa; la gestione delle politiche economiche di spesa pubblica e tassazione; la politica monetaria e la finanza; la sostenibilità sociale e ambientale; le disparità (di reddito, di opportunità, territoriali, di genere); le politiche europee e la cooperazione internazionale; l’interazione tra economia e diritto; la Costituzione Italiana; la comunicazione relativa a queste aree; l’esperienza professionale degli esperti. Peses sarà avviato già a partire dall’anno scolastico 2023-24. Nel primo anno, il programma prevede circa 150 presentazioni, per poi crescere negli anni seguenti. Non ci sono costi per le scuole.