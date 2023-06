Diocesi: Napoli, una campagna di crowdfunding per finanziare il restauro della cappella di San Giuseppe Moscati nella chiesa del Gesù Nuovo

(Foto: Centro La famiglia)

La cappella di San Giuseppe Moscati, all’interno della monumentale chiesa del Gesù Nuovo, negli anni passati ha subìto gravi danni, a causa di infiltrazioni d’acqua, provenienti dalla soprastante scuola, oggi più manifesti, e necessita di un intervento urgente di risanamento conservativo.

Da marzo 2023 intorno al parroco, padre Guglielmo Pireddu, si è unito il gruppo di volontari del Consultorio familiare “Centro La Famiglia”, per affiancarlo nel reperimento dei fondi.

Il progetto di restauro prevede e impone una serie di lavori di demolizione dell’intonaco fatiscente ed il suo rifacimento, oltre al ripristino delle contropareti di cartongesso e la tinteggiatura almeno di diverse campate dell’oratorio.

“Quando il parroco ci ha raccontato dei danni, ci siamo subito dati da fare per capire le azioni da mettere in atto – spiega il responsabile del Consultorio Centro la Famiglia -. Il nostro consultorio di Via San Sebastiano è una delle opere sorte grazie all’impegno del compianto p. Correra gravitanti sulla struttura dei gesuiti di Napoli e, in quanto fedelmente legati alla chiesa del Gesù Nuovo, abbiamo un legame profondo con il Santo medico. Il parroco – nostro riferimento spirituale – ha accolto subito la nostra richiesta di attivare una campagna di comunicazione e di raccolta fondi, per finanziare il restauro”. La cappella si trova, infatti, proprio dinanzi alle camere del medico santo, là dove si trovano la camera e lo studio dove Moscati visitava; ancora oggi méta di innumerevoli pellegrinaggi.

“Gli impegni sono tanti, ma l’entusiasmo dei volontari è stato determinante. ‘Chi non farebbe qualcosa per San Giuseppe Moscati, se glielo si chiedesse?’, mi hanno detto i volontari, convincendomi definitivamente. È così che è nata una sottoscrizione sulla piattaforma di crowdfunding ‘Rete del dono’, che ci potrà aiutare a rendere nuovamente dignitoso per i fedeli, i pellegrini e i turisti un luogo carico di fede e di storia. Questo è il momento di fare la differenza”, afferma padre Pireddu.

La campagna servirà a finanziare il restauro per avviare i primi lavori e restituire funzionalità e dignità al luogo.

Info: www.retedeldono.it/it/progetti/gesù-nuovo-napoli/manutenzione-oratorio-s-giuseppe-moscati.