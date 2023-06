Commissione Ue: bando da 15 milioni per “aumentare l’interesse dei giovani per le carriere nella ricerca”

La Commissione europea lancia un nuovo bando da 15,4 milioni di euro per le edizioni 2024 e 2025 della Notte europea dei ricercatori e dei Ricercatori nelle scuole. Si tratta di due iniziative faro dei programmi Marie Skłodowska-Curie Msca e Citizens dell’Ue con l’obiettivo di “aumentare l’interesse dei giovani per le carriere nella ricerca”. Il bando si chiuderà il 25 ottobre 2023 e dovrebbe finanziare 50 progetti per realizzare attività nell’Ue e nei Paesi associati a Horizon Europe. Lo comunica in una nota l’Esecutivo europeo. I progetti si concentreranno sulla realizzazione di attività educative come spettacoli scientifici, mostre, visite ai laboratori, dibattiti con i ricercatori, giochi e concorsi. La Notte europea dei ricercatori attira ogni anno oltre 1,5 milioni di visitatori l’ultimo venerdì di settembre. Mentre, Ricercatori nelle scuole sostiene “attività e interazioni dirette tra i ricercatori e migliaia di studenti delle scuole primarie e secondarie durante tutto l’anno” sul cambiamento climatico, lo sviluppo sostenibile o stili di vita più sani. “La Notte europea dei ricercatori e i Ricercatori a scuola stimolano l’interesse dei bambini, dei giovani, dei cittadini e in particolare delle ragazze e delle donne per le carriere nella ricerca e in settori quali la scienza, la tecnologia, l’ingegneria e la matematica. Rendono la scienza e la ricerca accessibili a tutti”, ha detto il vicepresidente della Commissione Ue per la Promozione dello stile di vita europeo, Margaritis Schinas.