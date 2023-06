Gmg Lisbona: 380 eventi in 100 luoghi di Lisbona, dal 1 agosto il Festival della Gioventù

380 eventi in oltre 100 luoghi della città, con partecipanti da 55 Paesi: è il Festival della Gioventù che si svolgerà dall’1 al 6 agosto a Lisbona, in occasione della Gmg. Si tratta di un’iniziativa che fa parte della storia della Gmg e consiste in un insieme di eventi culturali, religiosi e sportivi, realizzati dai giovani pellegrini, che condividono creatività e generosità con i loro coetanei da tutto il mondo. In particolare sono previsti 250 eventi musicali, 52 eventi religiosi, 29 conferenze, sei eventi di danza, dieci eventi teatrali, 16 mostre e 15 eventi cinematografici. Inoltre, ci sarà spazio anche per lo sport, con la Gmg Sport. Anche i musei sono associati alla Gmg e offrono l’ingresso gratuito o a condizioni speciali ai Pellegrini e ai Volontari iscritti. Informazioni: https://www.lisboa2023.org/it/festival-della-gioventu