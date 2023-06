Solidarietà: Sos Villaggi dei Bambini, domani sera aperitivo e concerto con la Twins Father’s Band per sensibilizzare su problemi sociali e raccogliere fondi

Nella speciale sera del solstizio d’estate un aperitivo per brindare all’insegna della solidarietà, in compagnia della Twins Father’s Band. Il gruppo rock di medici musicisti torna ad esibirsi per sostenere Sos Villaggi dei Bambini. Per una sera i medici abbandoneranno camici e stetoscopi per esibirsi con i loro cavalli di battaglia musicali. Con le loro cover rock sensibilizzeranno gli spettatori su problematiche sociali, mediche e di integrazione, sostenendo così l’operato di Sos Villaggi dei Bambini. Il ricavato sarà devoluto all’organizzazione. L’appuntamento è per domani, mercoledì 21 giugno, alle ore 20, presso il ristorante Riva di Palo Resort di Ladispoli (Via dei Delfini, 13).

Sos Villaggi dei Bambini è parte del network di Sos Children’s Villages, organizzazione impegnata dal 1949 affinché i bambini e i ragazzi che non possono beneficiare di adeguate cure genitoriali crescano in una situazione di parità con i propri coetanei, concretizzando appieno il proprio potenziale e la possibilità di vivere una vita indipendente. È presente in 138 Paesi e territori, dove aiuta oltre 1 milione di persone tra bambini, bambine, ragazzi, ragazze e le loro famiglie. Opera da 60 anni in Italia, dove promuove i diritti di oltre 39.000 bambini e giovani e si prende cura di oltre 700 persone tra bambini, ragazzi e famiglie che vivono gravi momenti di disagio. Lo fa attraverso 8 Programmi e Villaggi Sos, rispettivamente a Trento, Ostuni (Brindisi), Vicenza, Saronno (Varese), Mantova, Torino, Crotone e Milano.