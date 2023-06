Salute e solidarietà: Operation Smile, al Centro di Milano al via la formazione di medici e operatori sanitari volontari provenienti da Paesi a basso e medio reddito

Entra nella fase operativa il progetto formativo del Centro di cura italiano di Operation Smile, l’organizzazione non-profit specializzata nella chirurgia e nella cura delle labiopalatoschisi. Il progetto, rivolto a medici e altri operatori sanitari volontari provenienti da Paesi a basso e medio reddito, inizierà domani, mercoledì 21 giugno, e terminerà il primo slot il 7 luglio: durante le due settimane, il Centro, situato presso l’Ospedale San Paolo, a Milano, ospiterà Soumalya Das, ortodontista, e Sayan Mandal, logopedista, entrambi provenienti dal Durgapur Cleft Center, in India. Questa attività formativa aiuterà Operation Smile India a sviluppare il programma di odontoiatria e logopedia presso il Centro dedicato alle labiopalatoschisi di Durgapur.

“Siamo pronti ad accogliere i medici e gli operatori sanitari volontari di Operation Smile e a renderli partecipi del modello italiano, che vanta un’alta specializzazione nella cura delle malformazioni del volto e un’esperienza ultraventennale già come Centro regionale per le labiopalatoschisi – dice Federica Tedeschi, direttore generale della Fondazione Operation Smile Italia Ets -. Molti Paesi affrontano una carenza critica di personale medico qualificato. La formazione di medici provenienti dai Paesi a basso e medio reddito in Italia può aiutare a colmare questa lacuna, fornendo loro l’opportunità di acquisire competenze specialistiche ed esperienze che possono essere applicate nei loro Paesi di origine. Ciò può contribuire a migliorare l’accesso alle cure mediche e ridurre l’impatto della mancanza di personale sanitario”.

L’intero team italiano – guidato da Luca Autelitano, coordinatore clinico, Costanza Meazzini, coordinatore scientifico, e Angela Rezzonico, coordinatore della logopedia – sarà coinvolto nella formazione dei due volontari: Soumalya Das e Sayan Mandal, infatti, assisteranno agli ambulatori multidisciplinari, alle presentazioni e ai corsi tenuti dai diversi specialisti del team, in ottica multidisciplinare, con l’obiettivo di seguire il lavoro di equipe nel trattamento dei casi.

“Il team del Centro di cura di Milano lavora proprio come una grande famiglia – afferma Abhishek Sengupta, Regional Director for India, Russia and Italy, che ha avuto modo di visitare il Centro di Milano prima dell’avvio del progetto –. Tutti sono ben consapevoli dei propri ruoli e delle proprie responsabilità individuali, i reparti sono in grado di comunicare tra loro facilmente e insieme condividono un unico obiettivo: fornire un’assistenza di alta qualità incentrata sui pazienti e sulle loro famiglie”.

Grazie a un protocollo d’intesa tra la Fondazione Operation Smile Italia Ets e l’Asst Santi Paolo e Carlo di Milano, dal 2023 anche l’Italia ha un Centro di cura multidisciplinare Operation Smile, che si aggiunge agli oltre 30 centri che l’organizzazione ha già in altri 20 Paesi. Il team multidisciplinare del Centro Operation Smile di Milano ospiterà e formerà professionisti nella cura delle schisi provenienti dai Paesi del programma dell’organizzazione. La Fondazione Operation Smile Italia Ets, in collaborazione col dipartimento di formazione medica globale e con i team regionali, farà in modo che Milano riceva, in 12 mesi, oltre 20 medici provenienti da tutto il mondo, a rotazione, per soggiorni di 2-3 settimane.