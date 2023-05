Unione europea: Mattarella, “oggi è necessario continuarne la costruzione, con coraggio”. “Ragioni del patto fondativo sono più che mai attuali”

“L’Unione sta affrontando nuovamente, oggi, emergenze globali di portata epocale, quali la pandemia da Covid-19, le conseguenze drammatiche del cambiamento climatico, i flussi migratori incontrollati, la ingiustificabile aggressione della Federazione Russa all’Ucraina e le sue devastanti conseguenze umanitarie, geo-politiche ed economiche. Prove che hanno offerto e richiedono ancora unità, solidarietà e uno sforzo congiunto nel difendere quei valori che ci uniscono e senza i quali l’Unione non avrebbe motivo di essere: lo Stato di diritto, le libertà fondamentali, la democrazia. Oggi è, più che mai, necessario continuare la costruzione europea, con coraggio”. Lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al presidente dell’Istituto universitario europeo, Renaud Dehousse, in occasione della Conferenza sullo stato dell’Unione, che si riunisce anche quest’anno a Fiesole.

Si tratta, ha osservato il Capo dello Stato, di “una occasione preziosa per riflettere sul progetto europeo in un momento storico cruciale per il nostro continente e a pochi giorni dall’anniversario del 9 maggio, festa dell’Europa”. “L’Europa, nel momento più incerto e sconfortante della sua storia, seppe fare dell’improbabile il possibile. I popoli europei, al termine di una guerra sanguinosa e fratricida, si unirono decidendo di costruire assieme il proprio futuro, ponendo le fondamenta per una pace duratura”, ha ricordato il presidente, evidenziando che “da allora, si è dato avvio ad un percorso europeo comune che, non senza difficoltà, contraddizioni e anche fallimenti, prosegue lungo la sua traiettoria, rappresentando una esperienza di successo”.

Sottolineando che “nei momenti di maggiore difficoltà rinnovarsi è essenziale e risolutivo”, Mattarella ha ricordato il tema della manifestazione – “Costruire l’Europa in tempi di incertezza” – individuato “cogliendo il senso della sfida”. “Possiamo trarre dalla storia una lezione: l’Europa ha dimostrato di sapere affrontare le sfide e le crisi più difficili, emergendone più forte e coesa. Le ragioni del patto fondativo europeo sono più che mai attuali”, ha concluso il presidente.