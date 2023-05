Tutela minori: dalla Baviera a Roma in bici contro gli abusi. L’8 maggio tappa a Bolzano

Un gruppo formato da vittime di abusi nella Chiesa e da accompagnatori solidali partirà sabato 6 maggio da Monaco di Baviera per un pellegrinaggio in bicicletta che in undici giorni porterà i partecipanti a Roma. Mercoledì 17, nell’udienza in Vaticano, consegneranno un messaggio a Papa Francesco. Lungo il percorso in 10 tappe – organizzato dal Consiglio consultivo delle vittime di abuso dell’arcidiocesi di Monaco-Frisinga con il motto “Siamo in cammino! Chiesa, ti unisci a noi?” – le vittime di abusi intendono rafforzare la lotta alla piaga della violenza sessualizzata in ambito ecclesiale, creare una nuova consapevolezza nell’affrontare il fenomeno e sensibilizzare verso un cambiamento nel modo di relazionarsi con le persone colpite. Lunedì 8 maggio è in programma la tappa Brennero-Bolzano, con arrivo dei ciclisti previsto intorno alle 16 nel Centro pastorale in piazza Duomo. Qui i partecipanti saranno accolti dal vescovo Ivo Muser e dal card. Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco, e illustreranno il loro pellegrinaggio ai media. L’iniziativa è sostenuta dal Servizio per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili della diocesi di Bolzano-Bressanone.