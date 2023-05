Diocesi: Potenza, oggi pomeriggio a Tito tavolo di confronto “Insieme per il lavoro dignitoso per tutti: dall’ascolto alla proposta”

“Insieme per il lavoro dignitoso per tutti: dall’ascolto alla proposta”. Sarà questo il tema al centro del tavolo di confronto che sarà presieduto nel pomeriggio di oggi, giovedì 4 maggio, dall’arcivescovo di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, mons. Salvatore Ligorio. I lavori, ospitati dalle 16.30 presso il Centro polifunzionale Caritas di Tito, vedranno la partecipazione di Francesco Di Ginosa (direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro e l’apprendimento della Basilicata), Maria Teresa Imbriani (vicedirettrice del Centro di Ateneo orientamento studenti dell’Università degli studi della Basilicata), Gabriella Megale (amministratore unico di Sviluppo Basilicata), Margherita Perretti (presidente vicario di Confindustria Basilicata), Giuseppe Romaniello (dirigente dell’Unità di direzione “Servizi alla persona” del Comune di Potenza), Canio Alfieri Sabia (direttore generale per lo Sviluppo economico, il lavoro e i servizi alla comunità della Regione Basilicata), Angelo Silvestri (responsabile territoriale di Anpal Servizi spa per Puglia e Basilicata) e Michele Somma (presidente della Camera di commercio della Basilicata). Modererà Simona Loperte (direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale e il lavoro).