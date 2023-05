Commissione Ue: su sbarco migranti Geo Barents a La Spezia. “Stati responsabili per operazioni di ricerca e soccorso e designazione porto sicuro”

“Abbiamo ripetuto più volte che salvare vite è un obbligo morale e giuridico secondo il diritto internazionale”. Lo ha detto una portavoce della Commissione europea durante il briefing quotidiano con la stampa a Bruxelles. “Abbiamo ripetuto diverse volte anche che gli Stati membri sono responsabili per le operazioni di ricerca e soccorso e per la designazione di un porto sicuro per lo sbarco”, ha aggiunto la portavoce rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla decisione del governo italiano di far sbarcare i migranti soccorsi dalla nave Geo Barents a La Spezia.