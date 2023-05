Diocesi: Fidenza, domani veglia per il mondo del lavoro presieduta dal vescovo Vezzoli

Venerdì 5 maggio alle ore 20.30 presso l’azienda Pinko di Fidenza si terrà la veglia di preghiera per il mondo del lavoro, presieduta dal vescovo Ovidio Vezzoli, sul tema “Giovani e lavoro: per nutrire la speranza”. Nel promuovere l’evento la Consulta diocesana per la Pastorale sociale e il lavoro sottolinea che “la scelta del luogo riveste un significato importante. Infatti, oltre ad essere una realtà imprenditoriale dalle solide basi economiche, la Pinko ha creato nel suo headquarters l’asilo nido ‘Il volo delle rondini’, gestito dalla cooperativa sociale ‘La Fenice’, che offre l’opportunità ai dipendenti dell’azienda di avere un pezzo di famiglia accanto anche quando si trovano a lavorare in ufficio”.