Papa Francesco: “povertà e disuguaglianza piaghe sempre più profonde”, no a “polarizzazione ideologica”

“La povertà e la diseguaglianza sono una piaga che si fa più profondma invece che alleviarsi”. A lanciare il grido d’allarme è stato il Papa, ricevendo in udienza i partecipanti al Convegno promosso dalla “Organización de Universidades Católicas de Latinoamérica y el Caribe” (Oducal) in occasione del 70° anniversario della fondazione. “Contribuire alla formulazione di politiche pubbliche relative all’educazione, sia in ambito nazionale che, specialmente, in quello sovranazionale”: così Francesco ha formulato la “responsabilità” delle università in America Latina. “La pandemia e le sue conseguenze, nel contesto mondiale, politico, economico e militare, così come la polarizzazione ideologica, sembrano chiudere le porte agli sforzi di sviluppo e ai desideri di liberazione”, il monto del Papa nel discorso in spagnolo: “La presente crisi non è solo una opportunità per constatare l’esaurimento dei sistemi e modelli economici, ma anche per spingersi ad a dare otre soluzioni prevenute come quelle che alimentano lo schema della polarizzazione ideologica, emozionale, politica e generano esclusione culturale”.