Global Network on Food Crises: 258 milioni di persone nel mondo “affrontano un’insicurezza alimentare acuta”

L’ultima edizione del Rapporto globale sulle crisi alimentari mostra che “nel 2022 circa 258 milioni di persone in 58 Paesi hanno dovuto affrontare livelli elevati di insicurezza alimentare acuta che richiedevano assistenza urgente”. Il numero di persone “che combattono la fame acuta e soffrono di malnutrizione è allarmante e ha raggiunto il massimo negli ultimi sette anni”. Gli shock economici globali messi in moto dalla pandemia di Covid-19 e dalla guerra della Russia contro l’Ucraina, “insieme agli estremi meteorologici e ai conflitti armati in alcuni altri Paesi, stanno portando milioni di persone verso una grave insicurezza alimentare e malnutrizione”. Il rapporto è prodotto dalla rete globale contro le crisi alimentari, una rete lanciata dall’Unione europea, dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura e dal Programma alimentare mondiale nel 2016. L’Ue è membro fondatore e principale finanziatore di questo rapporto globale.