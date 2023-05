Lavoro: Acli Vicenza, stasera un incontro sui cambiamenti in atto nella società

“Una vita per il lavoro ad una vita oltre il lavoro. I cambiamenti in atto nella società vicentina” è il tema dell’incontro in programma nella serata di oggi, giovedì 4 maggio, alle 20.30 (Sala Meridiana – Via G. Mazzini 42) a Breganze, a cura di Andrea Luzi, direttore generale di Acli Service Vicenza srl, già responsabile della Presidenza nazionale Acli aps al Welfare e Reti di impresa e presidente nazionale di Caf Acli srl. La serata è la seconda della rassegna “I nuovi volti del lavoro” promossa dalle Acli di Vicenza aps e dal Circolo Acli “don Piero Carpenedo aps”. Gli incontri proseguiranno giovedì 18 maggio alle 20.30 sempre a Breganze, con l’incontro sul tema “Quale lavoro dopo la pandemia da Covid 19? Le figure professionali richieste dal sistema produttivo vicentino”, a cura di Massimo Giuseppe Zilio, consigliere provinciale delle Acli di Vicenza aps. L’ultimo incontro, che chiuderà la rassegna, avrà luogo giovedì 8 giugno alle 20.30 sul tema “Parità di genere nei luoghi di lavoro: una scelta di civiltà alla luce del Pnrr. La situazione vicentina”, a cura di Andrea Luzi, Direttore Generale di Acli Service Vicenza srl.