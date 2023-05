Diocesi: Padova, al via la visita pastorale del vescovo Cipolla alle comunità di Pernumia, San Pietro Viminario e Vanzo

Inizia oggi – giovedì 4 maggio – una nuova tappa della visita pastorale del vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, alle parrocchie della diocesi di Padova. Dal 4 al 7 maggio incontrerà infatti le comunità di Pernumia, San Pietro Viminario e Vanzo.

Come di consueto durante la visita pastorale il vescovo, oltre a celebrare l’eucaristia in ogni comunità, incontra gli organismi di comunione (Consiglio pastorale parrocchiale e Consiglio parrocchiale per la gestione economica) di ciascuna parrocchia, i parroci e gli altri preti residenti, i referenti degli ambiti liturgia, annuncio e carità e i giovani del territorio.

I principali appuntamenti comunitari della visita sono oggi giovedì 4 maggio – la santa messa alle ore 18.30 a Pernumia, dove in serata mons. Cipolla si confronterà con gli organismi della parrocchia; venerdì 5 maggio l’incontro con i preti del territorio e alle ore 18 la santa messa a San Pietro Viminario, dove in serata il vescovo si intratterrà con i referenti di ambito (annuncio, liturgia, carità) delle parrocchie coinvolte nella visita; sabato 6 maggio l’incontro con i consigli della parrocchia di Vanzo e quelli di San Pietro Viminario, dove alle ore 19 presiederà la santa messa; domenica 7 maggio mons. Cipolla celebrerà l’eucaristia alle ore 9 a Vanzo, alle ore 10.15 a Pernumia. Qui al termine della messa incontrerà i giovani del territorio con cui si fermerà anche a pranzo.