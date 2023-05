Diocesi: Massa Carrara, domani i giovani incontrano i candidati giovani al Consiglio comunale della città

(foto diocesi Massa Carrara-Pontremoli)

È in programma per domani, venerdì 5 maggio, alle 18.30 nella parrocchia di san Pio X a Massa, l’incontro “PMaiuscola Talk”, per dare la possibilità ai giovani di incontrare i candidati giovani al Consiglio comunale in vista delle prossime elezioni amministrative del Comune di Massa. L’iniziativa è promossa dall’Ufficio diocesano di Pastorale sociale e del lavoro, il servizio diocesano di pastorale giovanile, il Progetto Policoro e l’Azione Cattolica, ed è organizzato dal gruppo diocesano “PMaiuscola”, per offrire l’opportunità di avvicinare i giovani alla politica, attraverso il dibattito con i giovani candidati al Consiglio comunale che esprimeranno la loro idea di politica e la loro visione per la futura amministrazione della città di Massa.