Regno Unito: card. Nichols (primate cattolico), preghiere perché “Re Carlo possa continuare a crescere in ogni virtù”

“Nessuno di noi riesce a immaginare l’enorme peso che Sua Maestà assumerà quando verrà coronato insieme a sua moglie, la Regina Camilla. Il mondo è cambiato moltissimo dal 1953 con molte più opportunità e sfide nelle vite di tutti noi”. Con queste parole, contenute in un comunicato, il primate cattolico di Inghilterra e Galles Vincent Nichols ha invitato gli oltre cinque milioni di fedeli a Roma del Regno Unito a pregare per re Carlo III mentre si prepara ad essere consacrato sovrano sabato prossimo. Nelle chiese cattoliche, dove alcune funzioni sono state sospese per consentire a sacerdoti e parrocchiani di seguire la cerimonia, è stato anche distribuito un biglietto nel quale si chiede di pregare Dio perché “Re Carlo possa continuare a crescere in ogni virtù ed essere preservato dal male”. Sempre ai fedeli e ai sacerdoti è stato chiesto di pregare per il Re e la Regina, a cominciare da domani fino a domenica, e di celebrare una messa speciale per il sovrano, domani sera, alla vigilia dell’incoronazione. Il primate Nichols ha diffuso, via Twitter, anche una foto sua e degli altri leader religiosi che parteciperanno alla cerimonia dopo una veglia di preghiera nella cappella reale del palazzo di Saint James. Per la prima volta nella storia britannica, infatti, l’incoronazione non sarà un’esclusiva della Chiesa d’Inghilterra. A partecipare saranno leader di ogni religione e il cardinale cattolico Vincent Nichols, insieme ad altri arcivescovi cristiani, benedirà il re.