Diocesi: Lucca, domani incontro per i 60 anni della “Pacem in Terris”

“Pacem in Terris 1963-2023. Radici e attualità”. In occasione del 60° anniversario dell’enciclica di Papa Giovanni XXIII, la Commissione Giustizia e pace dell’arcidiocesi di Lucca promuove un momento di memoria e riflessione su un documento che ha segnato il magistero della Chiesa sui temi della pace e del disarmo. L’incontro si terrà a Lucca, al Centro culturale Agorà (via delle Trombe, 6) domani, venerdì 5 maggio, alle 17.30. Interverranno Antonio Magliulo, professore ordinario di Storia del pensiero economico all’Università di Firenze, su “La Pacem in Terris nel suo contesto storico e politico”; Nadia Toschi, docente di Teologia morale presso l’Istituto di Scienze religiose della Toscana, su “La teologia della pace nella Pacem in Terris”; don Gherardo Gambelli, teologo e missionario fidei donum in Chad, su “La Pacem in Terris oggi, voci dal Chad”. L’incontro moderato da Lorenzo Maffei si concluderà con un intervento dell’arcivescovo di Lucca, mons. Paolo Giulietti.