Diocesi: Teramo, convegno, gincana e messa del ciclista per la tappa del Giro d’Italia del 7 maggio

In occasione della seconda tappa del Giro d’Italia, che partirà da Teramo domenica 7 maggio, la diocesi di Teramo-Atri, attraverso l’Ufficio per la Pastorale dello sport ed il Csi Teramo, ha organizzato una serie di eventi per sottolineare l’importanza storica e culturale della gara ciclistica tricolore che evidenzia i valori dello sport. Il programma inizierà venerdì 5 maggio, alle 10.30 nell’aula magna dell’Università degli studi di Teramo, con il convegno dal titolo “Il Giro d’Italia: storia e cultura del Paese unite nei valori dello sport”. Il convegno, al quale prenderanno parte il direttore del Giro d’Italia, Mauro Vegni, il ct della Nazionale italiana di ciclismo, Daniele Bennati, ed il direttore dell’Ufficio sport della diocesi di Teramo-Atri e presidente del Csi Teramo, Angelo De Marcellis, si colloca all’interno delle iniziative per la celebrazione dell’Anno Berardiano, del 30° anno dalla fondazione dell’ateneo teramano e segna anche l’avvio del Festival delle Radio Universitarie. Precederanno gli interventi i saluti del rettore Dino Mastrocola e del vescovo Lorenzo Leuzzi. Sabato 6 maggio nel parco fluviale “Davide De Carolis” di Teramo, è in programma invece la gincana che regalerà una maglietta celebrativa dell’evento ai primi 100 partecipanti. L’ultimo appuntamento è il 7 maggio, alle 9.30 nella cattedrale di Teramo, con la messa celebrata da mons. Lorenzo Leuzzi per i ciclisti impegnati nella corsa rosa ma anche per cicloamatori e cicloturisti che potranno partecipare in tenuta sportiva e depositare la bici in un’area esterna predisposta. Alle 12.20 il vescovo di Teramo-Atri impartirà la benedizione ai ciclisti sulla linea di partenza.