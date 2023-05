Turismo: domani la Giornata europea. La Commissione promuove un settore “più verde, digitale e resiliente”

Per la prima volta in 5 anni, la Giornata europea del turismo si svolgerà domani, 5 maggio, a Bruxelles e online. Riunirà in loco più di 450 operatori del settore turistico. Thierry Breton, commissario per il mercato interno, sarà affiancato dall’eurodeputata Karima Delli, presidente della commissione per i trasporti e il turismo del Parlamento europeo, per aprire l’evento. Seguirà un dibattito politico sulla creazione di un ecosistema turistico resiliente e leader a livello mondiale, con Pmi innovative e comunità locali. L’evento prevede anche tre tavole rotonde dedicate alla transizione ecologica, alla transizione digitale e al rafforzamento delle competenze dei lavoratori del settore turistico. Parallelamente si svolgerà una mostra sul metaturismo, la creazione di mondi virtuali per promuovere le destinazioni turistiche. L’evento farà il punto sull’attuazione del Tourism Transition Pathway e dell’European Tourism Agenda 2030, entrambi pubblicati lo scorso anno. “Durante questo evento, la Commissione – si legge in una nota di Palazzo Berlaymont – discuterà altre iniziative per promuovere l’ecosistema del turismo, tra cui l’istituzione di una piattaforma delle parti interessate del turismo e l’istituzione di uno spazio comune europeo di dati per il turismo per sostenere la trasformazione digitale del settore”. La Commissione annuncerà il lancio dell’edizione 2024 della “Capitale europea del turismo intelligente”, che premia le città europee per le loro pratiche di turismo innovativo, digitale e sostenibile, nonché del “Pioniere verde dell’Ue del turismo intelligente”, che promuove pratiche di turismo sostenibile nelle destinazioni turistiche minori.