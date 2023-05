Diocesi: Rimini, in serata mons. Anselmi presiederà in cattedrale una messa nella memoria liturgica di Sandra Sabattini

Nella serata di giovedì 4 maggio, dalle 19, presso la basilica cattedrale di Rimini sarà celebrata la memoria liturgica di Sandra Sabattini, la giovane riminese beatificata il 24 ottobre 2021. La cerimonia sarà presieduta dal vescovo di Rimini, mons. Nicolò Anselmi.

Per far conoscere la figura di Sandra Sabattini, molto amata dalla comunità diocesana riminese, è stato realizzato un docu-film che ne racconta la vita e il percorso spirituale, e che va ad aggiungersi ad altre iniziative multimediali, come un podcast e un cartone animato rivolto ai più piccoli (tutti i contenuti sono reperibili su www.sandrasabattini.org).

“Sandra Sabattini è diventata un membro permanente della mia famiglia spirituale, una sorella che continuamente mi accompagna nel ministero – le parole del vescovo di Rimini –. Quando ho fatto il mio ingresso a Rimini come vescovo, lo scorso gennaio, nella Bolla pontificia Papa Francesco ha voluto affidarmi ufficialmente alla protezione di Sandra, nata nel 1961, proprio come me. Da quel momento inizio ogni mia giornata affidandomi a lei, chiedendo la sua protezione e ispirazione. Invito i giovani in particolare ad affidarsi a Sandra”.

Il docu-film, dal titolo “Il Diario di Sandra”, sarà protagonista di una proiezione in anteprima: l’appuntamento è per sabato 6 maggio alle 18, presso il Cinema Tiberio di Rimini (via S. Giuliano 16). La proiezione del film sarà seguita da un incontro tra il regista Kristian Gianfreda e il vescovo Anselmi, moderato da Alessandra Vitez, responsabile dell’Ufficio Mostre del Meeting di Rimini.