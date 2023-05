Diocesi: Caritas Prato, torna la raccolta alimentare a favore dell’Emporio della solidarietà

A maggio torna la raccolta alimentare a favore dell’Emporio della solidarietà di Prato. L’appuntamento è per il pomeriggio di venerdì 5 e l’intera giornata di sabato 6 maggio. I prodotti richiesti sono: biscotti, carne in scatola, olio di oliva, aceto e zucchero.

L’iniziativa si tiene questo venerdì dalle 14, fino all’orario di chiusura, nei supermercati Conad di Mezzana, Maliseti e Fontanelle. Sabato, tutto il giorno, nei supermercati Conad sopracitati, in quelli di Galcetello e Coiano, ma anche alla Coop del Parco Prato, al Fabbricone e a Vaiano. All’ingresso dei supermercati aderenti all’iniziativa ci saranno dei volontari in pettorina rossa che consegneranno ai clienti un sacchetto e un volantino – scritto anche in cinese – contenente l’indicazione dei prodotti destinati alla raccolta. L’Emporio della Solidarietà è un progetto pensato per aiutare chi si trova in un momento di difficoltà economica a fare la spesa. È possibile sostenere il progetto aderendo alla campagna “Adotta una famiglia a poca distanza”: con 5 euro al mese, 60 all’anno, si può aiutare un nucleo familiare a riempire il carrello della spesa.