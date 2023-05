Solidarietà e cooperazione: Modena, sabato “Sete di vita” in piazza Matteotti. Cultura, stili di vita e musica per la seconda edizione del Festival di “Ho avuto sete”

Saranno le canzoni di Dalla e Battisti nello spettacolo “Lucio vs. Lucio” – che mette a confronto i due geni della musica italiana – a concludere sabato 6 maggio, a Modena, “Sete di vita”, la seconda edizione del Festival di “Ho avuto sete”, l’organizzazione di volontariato impegnata da 11 anni nella realizzazione di impianti di acqua potabile in Africa. L’evento si terrà lungo tutta la giornata in piazza Matteotti e prevede tre momenti. Dalle 10 alle 12.30 a “Sete di vita, le parole della Bibbia e della filosofia” interverranno don Ermenegildo Manicardi, biblista e vicario generale della diocesi di Carpi, e Fabiola Falappadocente, docente di Ermeneutica filosofica presso l’Università di Macerata. Ne discuteranno con esponenti del volontariato: Arianna Agnoletto (Consulta attività socio assistenziali Comune di Carpi), Franca Ghidoni (Ero straniero), Fabio Guaitoli (Caritas), Andrea Maccari (Il Mantello) e Sergio Richetti (Laboratorio Teologico Realino).

Dopo la presentazione del progetto “Sete di vita” realizzato dagli studenti dell’Ipsia “Corni” di Modena, alle 16, e il contributo del coro Armonico Ensemble, alle 17.30, il filosofo Roberto Mancini e il giornalista di Radio Vaticana Filomeno Lopes affronteranno il tema “Sete e pratiche di vita nella società”. Ne discuteranno con Patrizia Farolini (Cefa), Giovanna Giovetti (Soroptimist), Lucia Palmieri (Cuamm) e Davide Santoriello (Mediterranea).

In serata, dalle 21.45, la genialità di Dalla e Battisti a confronto in uno spettacolo tra canzoni e racconto, ideato da Andrea Solieri. Un percorso che combina narrazione e musica in grado di risvegliare emozioni in chi li ha amati e suggestioni in chi desidera capire quanto i due artisti abbiano donato, e cambiato, la musica italiana.

“Ho avuto sete odv” è una organizzazione di volontariato modenese dedita alla realizzazione di progetti umanitari, in particolar modo impianti di acqua potabile in Africa. In 10 anni di attività ha realizzato una cinquantina di interventi in oltre una decina di Paesi. È impegnata in attività di divulgazione e sensibilizzazione in Italia sui temi della pace e della giustizia.