Athletica Vaticana: anche la squadra di Papa Francesco domenica alla “Race for the cure” di Roma per la lotta ai tumori del seno

(foto Race for the cure)

Domenica 7 maggio anche l’Athletica Vaticana parteciperà come squadra alla “XXIV Race for the cure”, in programma dalle 8 al Circo Massimo di Roma, da dove partiranno dalle 10 la corsa competitiva di 8 km, la corsa non competitiva di 5 km e la passeggiata di 2 km.

La Race for the cure è una manifestazione di sport, salute e solidarietà aperto a tutti, per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo, organizzata dalla Komen Italia sotto l’Alto patronato del Presidente della Repubblica, che si svolge oltre che a Roma, anche a Bari, Bologna, Brescia, Matera, e Napoli. Sono numerosi gli eventi inseriti nel programma del Villaggio della salute dal 4 al 7 maggio prossimo, aperto ogni giorno dalle 10 alle 20 con spazi dedicati allo sport, al fitness, alla sana alimentazione, il benessere psicologico, l’intrattenimento ed anche conferenze sui temi della salute e della prevenzione, oltre che esami diagnostici di screening per le principali patologie femminili, offerti gratuitamente a tutti ed in particolare a donne che vivono in condizioni di fragilità sociale o economica. L’Athletica Vaticana parteciperà offrendo il proprio contributo, coinvolgendo nell’iniziativa anche familiari ed amici, e la mattina di domenica 7 maggio ha organizzato un momento di preghiera, alle 9,15 in piazza Sant’Anastasia, per recitare tutti assieme la Preghiera del maratoneta e l’Ave Maria per la pace.