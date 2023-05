Commissione Ue: contrastare la pirateria online di sport e altri eventi dal vivo, come concerti e spettacoli teatrali

La Commissione europea adotta oggi una raccomandazione per contrastare la pirateria online di sport e altri eventi dal vivo, come concerti e spettacoli teatrali. Lo comunica l’Esecutivo europeo in una nota. Il testo esorta gli Stati membri, le autorità nazionali, i titolari dei diritti e i fornitori di servizi di intermediazione ad “adottare misure efficaci, equilibrate e appropriate per contrastare la diffusione non autorizzata di tali streaming, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e delle norme sulla protezione dei dati personali”. Lo streaming non autorizzato può causare “una significativa perdita di introiti per gli artisti, gli organizzatori di eventi sportivi e dal vivo e le emittenti, compromettendo così la redditività dei servizi offerti”. La raccomandazione sottolinea l’importanza del “trattamento tempestivo degli avvisi riguardanti gli eventi dal vivo e di un uso più dinamico delle ingiunzioni di blocco per lo streaming illegale”. Si rafforza la cooperazione tra le autorità nazionali e tra i titolari dei diritti e gli intermediari per affrontare il fenomeno delle diffusioni non autorizzate di eventi dal vivo. Infine, si esortano i Paesi Ue a sensibilizzare i consumatori sulle offerte legali per questi contenuti e le autorità ad applicare la legge sulla pirateria da parte. Si istituisce un sistema di monitoraggio con il supporto dell’Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (Osservatorio Euipo).