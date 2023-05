Diocesi: Como, da domani torna “Memoria Cathedralis”

(foto diocesi Como)

Torna dal 5 maggio nella cattedrale di Como, dopo il blocco causato dalla pandemia, il calendario di momenti di preghiera e culturali “Memoria Cathedralis” che, per tutto il mese di maggio, vuole fare memoria della consacrazione della cattedrale Santa Maria Maggiore. Il programma prevede per venerdì 5 maggio, alle 21, l’incontro con Roberta Lietti dal titolo “Mario Radice, uomo di fede e artista”. Venerdì 12 maggio, alle 20.45, il card. Oscar Cantoni presiederà la messa per la memoria della dedicazione della cattedrale. Venerdì 19 maggio, alle 21, la messa “Rex Pacificus”, opera del comasco Luigi Picchi, portata in concerto dalla Cappella musicale del duomo, diretta da don Nicholas Negrini con all’organo Lorenzo Pestuggia. Venerdì 26 maggio, alle 21, don Andrea Stabellini ed il fotografo Carlo Pozzoni, illustreranno la bellezza della Cattedrale a partire dai giochi di luce che vetrate e finestre creano all’interno dell’edificio.