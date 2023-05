Migranti: Pallucchi (Forum Terzo settore), “decreto approvato in via definitiva in Parlamento non è risposta giusta, servono politiche integrate”

“Un fenomeno complesso, non emergenziale, con cause ben precise e radicate nel tempo come quello delle migrazioni, può essere seriamente affrontato solo con politiche integrate: dall’aumento degli investimenti in cooperazione nei Paesi d’origine dei migranti, al rafforzamento del soccorso in mare e del sistema di accoglienza e integrazione in Italia. Il decreto Migranti approvato in via definitiva in Parlamento, purtroppo, non contiene nulla di tutto ciò e desta molta preoccupazione per le ricadute negative che può avere”. Lo dichiara la portavoce nazionale del Forum Terzo settore, Vanessa Pallucchi, per la quale “è inaccettabile che le persone continuino a morire vicino le nostre coste mentre cercano salvezza, ed è impensabile ridurre i flussi migratori nel nostro Paese senza intervenire sulle cause: ne abbiamo avuto ampia dimostrazione negli ultimi anni”. “La strada da percorrere per dare una risposta strutturata e lungimirante al fenomeno migratorio – conclude Pallucchi – è un’altra e si avvale anche dell’esperienza e delle competenze delle realtà di Terzo settore che, realizzando il principio di solidarietà, operano con i migranti, sia nei loro Paesi d’origine, sia nell’accoglienza e integrazione in Italia”.