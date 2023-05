Istituto universitario europeo: oggi e domani a Firenze The State of the Union, “Costruire l’Europa in tempi di incertezza”

Al via oggi a Firenze la tredicesima edizione dell’evento “The State of the Union” sul tema “Costruire l’Europa in tempi di incertezza”, organizzato dall’Istituto universitario europeo (Eui). Si prevedono 35 sessioni sulle questioni più urgenti: la guerra in Ucraina e l’impatto sulla vita dei cittadini, la lotta al cambiamento climatico, lo Stato di diritto e la transizione digitale. Interverranno Josep Borrell Fontelles, Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri, Borut Pahor, ex presidente della Repubblica di Slovenia, e Norbert Röttgen, presidente della commissione Affari esteri del Bundestag tedesco. Sarà letto un discorso del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Seguiranno gli interventi di Rastislav Káčer, ministro degli Esteri della Repubblica Slovacca, Tobias Billström, ministro degli Esteri della Svezia, Alexander Schallenberg, ministro federale per gli Affari europei e internazionali dell’Austria e Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri. “Lo Stato dell’Unione è l’evento europeo chiave per un confronto tra i migliori studiosi e i responsabili politici per approfondire le questioni più urgenti dell’agenda dell’Ue. Quest’anno ci concentreremo sulle transizioni verdi e digitali, sulla sicurezza e sull’economia globale, tutti temi a cui l’Eui può contribuire con la sua straordinaria ricerca”, ha dichiarato il presidente dell’Eui, Renaud Dehousse. L’evento inizierà alla Badia Fiesolana dell’Eui e proseguirà a Palazzo Vecchio il 5 maggio con l’iniziativa “Sou4You- Lo Stato dell’Unione per i giovani cittadini europei”.