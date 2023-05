Matrimonio: Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, domani presentazione del volume “Famiglie alla ricerca di Dio”

È in programma per domani, venerdì 5 maggio, al Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II, la presentazione del libro “Famiglie alla ricerca di Dio – Orientamenti teologici e pastorali per i tempi nuovi” di Philippe Bordeyne, preside dell’Istituto Jp2, pubblicato dalle edizioni Studium nella collana Jp2 Saggi. “Oggi – viene spiegato in una nota – non è più possibile affidarsi a una teologia e a una pastorale del matrimonio come quelle praticate fino ad ora. Occorre avere il coraggio di percorrere altre strade a partire dall’esperienza etica e spirituale delle coppie, delle famiglie e degli operatori pastorali coinvolti nel loro cammino. E questo percorso può fondarsi sul cammino sinodale che sta vivendo la Chiesa in tutto il mondo”.

Il volume verrà presentato alle 12 nell’auditorium dell’Istituto Jp2 all’interno del primo appuntamento dei Dialoghi Dottorali, che vede protagonista la Scuola dottorale dell’Istituto. A dialogare con l’autore nel corso dell’incontro, moderato dal direttore degli studi Vincenzo Rosito, saranno Riccardo Prandini dell’Università di Bologna, e due dottorandi del Jp2: l’ucraina Lidija Batig e il canadese Julian Paparella. L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube e sul profilo Facebook dell’Istituto Jp2.