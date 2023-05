Pedofilia e pedopornografia: Baggio (Aiart), “accelerare su regolamento che chiederà alle piattaforme di vigilare su contenuti lesivi per i minori”

“Chiediamo alle istituzioni italiane ed europee di accelerare sul regolamento che chiederà alle piattaforme di vigilare sui contenuti lesivi per i minori”. A sottolinearlo è Giovanni Baggio, preside dell’Istituto De Filippi di Varese e presidente nazionale dell’Aiart, alla vigilia della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, frutto della legge 41 del 2009 che la istituisce e che si svolge ogni anno il 5 maggio.

“Serve il contributo di tutti – continua Baggio – ma soprattutto servono educatori sempre più consapevoli e mass media capaci di rompere la cortina di silenzio che avvolge questo fenomeno internazionale che prolifera nell’ombra”. L’Aiart, l’associazione cittadini mediali, è “da sempre in prima linea sui diritti di tutela dei minori”; per questo, si legge in una nota, “interviene sull’impellente dovere di cambiamento nelle azioni contro questa indicibile malvagità ed è al fianco della Polizia postale e delle Associazioni come Meter che svolgono un compito insostituibile a tutela dei minori”. “Ringraziamo la presidente del Consiglio nazionale degli utenti, Sandra Cioffi, per la sua intuizione che ha dato origine a questa giornata”, conclude Baggio.