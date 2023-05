Televisione: “Sulla Via di Damasco”, domenica 21 maggio la “Scuola di don Lorenzo Milani: un’eredità più attuale che mai”

La “scuola” di don Lorenzo Milani: un’eredità più attuale che mai. Sulla Via di Damasco, domenica 21 maggio, ore 7.30, su Rai Tre e Rai Play, racconta la profezia del sacerdote di Barbiana che insegnava a tutti l’amore per il sapere e per la Parola. In compagnia di Eva Crosetta, lo scrittore, autore, educatore, Eraldo Affinati, cofondatore della scuola Penny Wirton. Per conoscere cosa ha ancora da dire don Milani a questo tempo senza “maestri”, anche l’intervista a Michele Gesualdi, allievo del prete che ideò il motto “i care”, e una riflessione sulla pedagogia della giustizia, a cura del prof. Alberto Melloni. Subito dopo, dall’archivio, la lettura di Pier Paolo Pasolini del libro “Lettera a una professoressa,” vero e proprio manifesto della scuola delle pari opportunità. In coda al programma di Vito Sidoti, le voci di insegnanti e studenti dell’Istituto “A. Lanfranchi” di Sorisole (BG), che hanno dato vita al Movimento Barbiana 2040, per far rivivere la pedagogia di don Milani come risposta alle nuove domande dei nativi digitali. Regia di Alessandro Rosati.