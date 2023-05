Chiese di Sicilia: Mazara del Vallo, oggi e domani le Caritas si confrontano sull’evangelizzazione

Tre ambiti di riflessione e una prospettiva, quella socio-antropologica: su questo si confronteranno le Caritas di Sicilia a convegno sull’evangelizzazione.

Si terrà oggi, venerdì 19, e domani, sabato 20 maggio, a Mazara del Vallo, l’appuntamento regionale organizzato dall’Ufficio per la Carità della Conferenza episcopale siciliana (Cesi).

Ad aprire i lavori la riflessione sul tema dell’evangelizzazione a cura di mons. Angelo Giurdanella, vescovo della diocesi ospite.

Il resto della prima giornata di lavori sarà dedicata all’approfondimento dei tre ambiti: i direttori e le equipe delle Caritas delle diciotto diocesi siciliane si confronteranno a partire dalla riflessione guidata da Erica Tossani, di Caritas ambrosiana e YoungCaritas, Laura Bianchi, di Caritas italiana, e Simone Breccia, direttore della Caritas diocesana Ancona-Osimo, e grazie anche a testimonianze ed esperienze del territorio. A coordinare la tavola rotonda sarà don Marco Tarascio, referente regionale dell’area Promozione Caritas.

I partecipanti lavoreranno poi in gruppi tematici, facilitati dal gruppo regionale formatori e supervisionati da Ignazio Punzi, psicologo, psicoterapeuta e formatore. Sarà lui che, sabato, guiderà la riflessione sulla prospettiva socio-antropologica dell’evangelizzazione. Dopo il dialogo in assemblea, interverrà mons. Giovanni Accolla, arcivescovo di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela e delegato della Cesi per la Carità.

I lavori saranno conclusi da Giuseppe Paruzzo, direttore dell’Ufficio per la Carità della Conferenza episcopale siciliana.