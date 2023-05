Diocesi: Udine, domenica 21 maggio l’arcivescovo ordina un nuovo sacerdote

Domenica 21 maggio sarà una giornata di grande gioia per la Chiesa udinese: alle 16.30, in cattedrale, l’arcivescovo, mons. Andrea Bruno Mazzocato, ordinerà un nuovo sacerdote, don Emanuele Paravano. Ad accompagnare don Paravano, l’entusiasmo delle comunità cristiane: quelle di origine e quella che lo ha accolto nei suoi primi anni di servizio. “Un’ordinazione – si legge nel comunicato dell’arcidiocesi – che è segno della vitalità di una Chiesa che, anche di fronte a sfide grandi, conserva la propria capacità di rigenerarsi e rinnovarsi”. Don Emanuele Paravano, classe 1977, originario di Mortegliano, sta svolgendo il proprio servizio pastorale nella Collaborazione pastorale di Codroipo. Appassionato di fotografia, don Paravano ha studiato all’Istituto d’Arte di Udine per poi lavorare nel mondo della comunicazione. A 38 anni – in seguito a un pellegrinaggio in Terra Santa e, ancor prima, grazie a un’esperienza con la comunità di Taizé, nonché ad altre esperienze nell’ambito della spiritualità ignaziana – don Paravano matura la decisione di lasciare il lavoro e una carriera professionale avviata per entrare nel noviziato della Compagnia di Gesù. Studia dunque dai Gesuiti, prima a Bologna, poi a Genova e a Roma, per comprendere infine che la sua strada è in Diocesi. Rientrato a Udine, completa gli studi nel Seminario di Castellerio. Don Emanuele Paravano celebrerà le “prime Messe” domenica 28 maggio alle 10.30 a Mortegliano e lunedì 5 giugno alle 18.30 a Codroipo. La celebrazione verrà trasmessa anche in diretta dall’emittente Radio Spazio.