Marcia PerugiAssisi: Fiab, con Paciclica 2023 in bicicletta alla Marcia della Pace del 21 maggio

Anche quest’anno Fiab-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta partecipa alla Marcia della pace e della fraternità PerugiAssisi organizzando Paciclica, un’iniziativa aperta a tutti che offre ai partecipanti la possibilità di raggiungere l’Umbria in bicicletta da diverse parti d’Italia, per poi pedalare insieme alla Marcia di domenica 21 maggio, lungo un percorso dedicato alle persone in bicicletta che, in più punti, tocca quello tradizionale della Marcia a piedi. “Il 21 maggio ci moviamo assieme verso Assisi – ha dichiarato Flavio Lotti, coordinatore della PerugiAssisi – perché insieme vogliamo trasformare il futuro e costruire un mondo più umano e giusto per tutti. Non possiamo pensare di vivere in pace in un mondo sempre più devastato e depredato.” “La nonviolenza e il rispetto dei diritti umani racchiusi nella parola pace vanno di pari passo con la tutela dell’ambiente e il rispetto delle comunità – dice Valeria Lorenzelli, vice presidente Fiab -. Lo sfruttamento incontrollato delle risorse del pianeta, l’inquinamento e il riscaldamento globale hanno generato grandi danni e ingiustizie sociali. I disastri ambientali colpiscono duramente soprattutto le popolazioni più povere, che vedono calpestati i loro diritti umani. La bicicletta, mezzo sostenibile e rispettoso dell’ambiente, si conferma anche in questa occasione, un vessillo di pace e strumento per monitorare e realizzare di una maggiore equità sociale”. In questi giorni le 5 cordate Paciclica di avvicinamento alla Marcia della Pace PerugiAssisi stanno partendo rispettivamente da Roma, Brescia, Parma, Sarzana e Verona: più di 150 persone in bicicletta in viaggio da tutta Italia verso il capoluogo umbro (il dettaglio dei 5 itinerari sul sito di Fiab). L’appuntamento è per le ore 8 del mattino in Via San Gerolamo a Perugia. Per info: Laura Pinti, Fiab Perugia Pedala 392 8797023.