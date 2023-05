Diocesi: Brescia, in serata “LabMissio 2023 – Per un più di vita” con musica e testimonianze

“LabMissio 2023 – Per un più di vita”. Questo il titolo della serata in programma dalle 20.30 di oggi, venerdì 19 maggio, presso il Cinema Sereno al Villaggio Sereno di Brescia per iniziativa dell’Ufficio diocesano per le missioni e delle realtà che promuovono i “Giovedì della Missione” in collaborazione con le ong “No one Out” e “Medicus Mundi”. Nel corso dell’evento, moderato da Gabriele Colleoni, vicedirettore del Giornale di Brescia, sono previsti interventi musicali curati dalla band acustica “Daddy’s Gotta Go” e le testimonianze di Mariagrazia Zambon, in collegamento dalla Turchia, e di suor Eleonora Reboldi, comboniana in missione a Chipene in Mozambico.

Mariagrazia Zambon – viene ricordato in una nota – “vive in Turchia come fidei donum della diocesi di Milano e dal 2022 si trova a Konya, una città di due milioni e mezzo di abitanti nel cuore dell’Anatolia che oggi è un crocevia di diversi gruppi di profughi scappati da Siria, Iran e Afganistan, che spesso sostano anche lunghi anni in questa ‘terra di mezzo’. Inoltre è sede di uno dei più importanti poli universitari della Turchia frequentato da numerosi giovani stranieri (e quindi anche cristiani) provenienti soprattutto dall’Africa”. Suor Eleonora Reboldi, invece, “da anni in Mozambico ed ora in Italia, oltre alla sua esperienza missionaria ci racconterà l’attacco terroristico di settembre 2022 costato la vita a suor Maria De Coppi e di come lei ne è sopravvissuta”.