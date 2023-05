Musica: Jerusalem Symphony Orchestra a San Paolo fuori le Mura il 29 maggio per i 200 anni dell’incendio e la ricostruzione della Basilica

Concerto straordinario lunedì 29 maggio alla Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura in ricordo dei 200 anni dell’incendio e la ricostruzione della Basilica. Era la notte del 15 luglio del 1823 quando un incendio improvviso partito dal soffitto ligneo della Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura ridusse a un mucchio di travi fumanti e cumuli di macerie l’imponente edificio del IV secolo, secondo per grandezza solo alla Basilica di San Pietro. Uno shock per i romani e per l’intera comunità cristiana, che seppero reagire con quella convinta resilienza dello spirito umano. La nuova Basilica fu ricostruita grazie all’impegno dell’intera comunità e consacrata il 10 dicembre 1854. Sarà un concerto straordinario, lunedì 29 maggio 2023 alle ore 21 (ingresso libero previa registrazione) a ricordare la rinascita dell’edificio. “La ricostruzione della Basilica fu un eroico esercizio della virtù della speranza cristiana”, ricorda il card. James Michael Harvey, arciprete della Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura. “Quella stessa speranza cristiana che Papa Francesco ha scelto come leitmotiv del Giubileo del 2025, invitando tutti i cattolici ad essere pellegrini di speranza”. Con il patrocinio e la collaborazione della Fondazione Pro Musica e Arte Sacra, che ha sempre perseguito il dialogo ecumenico e interreligioso, viene invitata nel luogo simbolo della cristianità romana, la Jerusalem Symphony Orchestra, compagine fondata 85 anni fa e anch’essa attiva in progetti multireligiosi per costruire ponti culturali attraverso la musica. Sarà diretta da Yeruham Scharovsky, e affiancata dalla solista, giovanissima violoncellista, Danielle Akta, israeliana classe 2002, considerata uno dei nuovi talenti che si sta rapidamente affermando sulla scena musicale internazionale. Il concerto sarà occasione anche per celebrare le relazioni tra lo Stato di Israele e la Santa Sede (1993) nell’anno del trentennale. Per info: Fondazione Pro Musica e Arte Sacra.