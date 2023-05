Diocesi: Alife-Caiazzo, gli alunni della Scuola primaria paritaria “Principi di Piemonte” ospiti il 23 maggio di Fondazione Missio per gemellaggio con loro coetanei in Venezuela

L’Ufficio per la cooperazione missionaria tra le Chiese della diocesi di Alife-Caiazzo e gli alunni della Scuola primaria paritaria “Principi di Piemonte” (dal 2013 Fondazione diocesana), con sede ad Alvignano (Ce) guidata dalla Suore di San Francesco di Sales, saranno ospiti della Fondazione Missio il prossimo 23 maggio, per suggellare un gemellaggio con i loro coetanei della Missione in Venezuela seguita da padre Mauro Orrù. “Impariamo a leggere e scrivere”, questo il nome del microprogetto di Missio Italia che gli stessi alunni hanno sostenuto, a seguito del concorso proposto dall’Ufficio diocesano e a cui hanno partecipato nell’ottobre scorso. Ad accoglierli ci sarà il direttore nazionale, don Giuseppe Pizzoli, che racconterà anche la sua esperienza di sacerdote missionario fidei donum.

Erano state due le iniziative promosse dall’Ufficio per la cooperazione missionaria tra le Chiese della diocesi di Alife-Caiazzo per celebrare il “mese missionario”, ad ottobre scorso: un concorso per alunni di scuola primaria e una veglia di preghiera. Per il concorso “Di me sarete testimoni”, sul tema della Giornata missionaria che si è celebrata il 23 ottobre 2022, i ragazzi hanno dovuto esprimere “graficamente” il valore della testimonianza cristiana nei luoghi di vita.