Caritas: a Perugia-Città della Pieve la seconda tappa del “Percorso di formazione base” per nuovi direttori e membri delle equipe diocesane

Sarà la Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve ad ospitare, nel capoluogo umbro, dal 22 al 25 maggio, la seconda tappa del “Percorso di formazione base per nuovi direttori e membri delle equipe delle Caritas diocesane”, promosso ogni anno pastorale da Caritas Italiana, al fine di orientarli e sostenerli nell’avvio del loro servizio. Un percorso formativo iniziato lo scorso gennaio e si concluderà in autunno, a cui prendono parte 80 (42 uomini e 38 donne), tra neo direttori, vicedirettori, membri operatori e volontari delle Caritas diocesane. Il 67% di loro ha un’esperienza di servizio da 0 a 4 anni. La maggioranza ha un’età compresa tra i 22 e i 50 anni e 58 sono laici, provenienti dalle 16 delegazioni Caritas regionali, in prevalenza dal Triveneto, Campania e Calabria. Sono le regioni in cui, nell’ultimo anno, le Caritas hanno avuto un ricambio maggiore di direttori e membri delle equipe. “È un’occasione di grande crescita poterci confrontare con altre Caritas” dice don Marco Briziarelli, direttore della Caritas perugina. “Camminare insieme ai fratelli che iniziano questa nuova esperienza da direttori con le loro equipe diocesane, significa avere uno sguardo esterno che diventa per tutti fondamentale per poter crescere nel servizio e nell’accompagnamento alle tante povertà e ai tanti bisogni delle nostre famiglie”.