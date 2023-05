Caritas: Vicenza, 85 quintali di cibo raccolti in 19 supermercati e già stati distribuiti alle persone più bisognose

È di 85 quintali di generi alimentari destinati alle persone più bisognose il bilancio della raccolta alimentare promossa il 13 maggio in 19 supermercati tra Vicenza e provincia dal Gruppo Sezioni “Arco Romano” Pasubio dell’Associazione Nazionale del Fante. Lo rendo noto la Caritas diocesana. Quanto raccolto grazie alla generosità dei clienti dei supermercati è già stato distribuito ai vari Centri di ascolto Caritas e della San Vincenzo dislocati nel territorio diocesano, portando aiuto e sollievo alle famiglie e alle singole persone in difficoltà. Si tratta della terza raccolta alimentare promossa dai Fanti a favore di Caritas Diocesana Vicentina, come sottolinea il direttore don Enrico Pajarin: “Tutte e tre le edizioni hanno permesso di raccogliere complessivamente diverse decine di quintali di alimenti. È la testimonianza della solidarietà che caratterizza i Fanti, i supermercati coinvolti e i tanti cittadini che hanno deciso di donare parte della loro spesa. Grazie quindi all’associazione guidata dal presidente Lauro Contati e a tutti coloro che hanno contribuito alla splendida riuscita di questa iniziativa”.