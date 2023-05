Diocesi Nocera Inferiore-Sarno, lunedì 22 maggio lo scrittore Bianchini al “Maggio della cultura”

Lo scrittore Luca Bianchini è l’ospite del secondo appuntamento del “Maggio diocesano della cultura”, promosso dalla diocesi di Nocera Inferiore-Sarno. Lo scrittore presenterà il romanzo best seller “Le mogli hanno sempre ragione” edito da Mondadori. L’appuntamento è per lunedì 22 maggio, alle ore 19.30, presso il palazzo della curia di Nocera Inferiore (Sa).

Dialogheranno con l’autore il giornalista e storico dell’arte, Teobaldo Fortunato; la giornalista e scrittrice, Patrizia Sereno; la curatrice delle recensioni del mensile diocesano “Insieme”, Anna Senatore.

A margine della presentazione, sarà possibile visitare la mostra fotografica “Via da qui”: reportage dall’Ucraina di Salvatore Alfano con il commento di Francesco Gravetti.

Per l’occasione sarà esposta la Deposizione realizzata dal maestro Onofrio Pepe accompagnata dalle foto realizzate da Silvio Cuofano di Fine Art Milano.