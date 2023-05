Politica: Notarstefano (Ac), “lavorare di più per tenere unito questo Paese”, “autonomia tema serio, ma da inserire nella sussidiarietà”

“Dobbiamo lavorare di più per tenere unito questo Paese”. Lo ha detto Giuseppe Notarstefano, presidente dell’Azione Cattolica Italiana, rispondendo alle domande dei giornalisti durante l’anteprima romana del Bilancio di sostenibilità 2023, che verrà presentato il 27 maggio a Torino. “L’autonomia è un tema serio, ma da inserire in una prospettiva sussidiaria”, ha precisato Notarstefano a proposito del dibattito sull’autonomia differenziata. “L’Azione Cattolica è un’associazione che cerca di tenere insieme le persone, per età e per territorio, e opera insieme, ma da sola, cercando alleanze anche con realtà molto diverse da sè”, ha spiegato il presidente sottolineando “l’importanza della pluralità, che è anche la forza della Costituzione italiana”. L’orizzonte, quindi, è quello di “una Chiesa sinodale, che cammina insieme attraverso gesti concreti di reciprocità e di stima, e sente l’importanza dell’insieme”. “Lavorare per tenere insieme, per costruire convergenze di lungo periodo”, l’obiettivo di Ac, che propone alla Chiesa e al Paese di “affrontare situazioni complesse con soluzioni al rialzo, non al ribasso”.