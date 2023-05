Domani, sabato 20 maggio, nella basilica di Sant’Eugenio, a Roma, il card. Lazzaro You Heung-sik, Prefetto del Dicastero per il Clero, ordinerà 25 sacerdoti della prelatura dell’Opus Dei. La cerimonia – fa sapere la prelatura in una nota – avrà inizio alle ore 10 e sarà trasmessa in diretta streaming attraverso il collegamento www.opusdei.org/live. I 25 candidati provengono da Spagna, Nigeria, Messico, Cile, Portogallo, Argentina, Brasile, Stati Uniti , Costa Rica, Panama e Perù.