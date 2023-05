Diocesi: Torino, mercoledì 31 maggio al santuario della Consolata una preghiera mariana per il Sinodo dei vescovi

Mercoledì 31 maggio, festa della Visitazione della Beata Vergine Maria, alle 18 presso il santuario della Consolata a Torino, il vescovo ausiliare, mons. Alessandro Giraudo, guida una preghiera mariana in preparazione alla XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi (4-29 ottobre 2023).

La preghiera è stata proposta dalla Segreteria senerale del Sinodo “per sensibilizzare il popolo di Dio sull’importanza del processo sinodale e porre sotto la speciale protezione della Madonna tutto il processo sinodale della Chiesa, in specie i lavori dell’Assemblea generale dei vescovi”.

Sono invitate a partecipare le diverse vocazioni ecclesiali: laicale, sacerdotale e vita consacrata.

Altri santuari mariani sul territorio diocesano si stanno attivando per predisporre celebrazioni analoghe. L’elenco verrà reso noto appena disponibile.