Diocesi: Agrigento, lettera aperta ai sindaci della provincia di Agrigento su crisi sanitaria e mobilitazione generale del 17 giugno

“Il livello attuale dell’assistenza sanitaria nel nostro territorio è così basso che appare inutile fare una semplice elencazione di tutti i disservizi che lo caratterizzano in quanto sono le scelte a monte che vanno contestate perché da queste si evince una precisa strategia che vuole ridimensionare quel sistema sanitario nazionale che garantisce a tutti il diritto alla salute e che trova la sua origine nella stessa carta costituzionale”. Si apre così la “Lettera aperta” che i componenti del Cartello sociale che raggruppa sindacati e diocesi, rivolgono ai sindaci della provincia di Agrigento. “Pertanto rivolgiamo un accorato invito ai primi cittadini della provincia di Agrigento affinchè facciano sentire la loro voce e quella delle comunità che rappresentano partecipando alla giornata di mobilitazione generale che si svolgerà il 17 giugno ad Agrigento con un concentramento a piazza Cavour alle ore 10 per poi sfilare in corteo attraverso il viale della Vittoria fino a Porta di Ponte dove ascoltare alcune testimonianze e infine per consegnare al Prefetto un documento che illustra le ragioni dell’iniziativa. Tenuto conto della rilevanza sociale dell’iniziativa auspichiamo una convinta e massiccia partecipazione a difesa del diritto alla Salute di tutti”.