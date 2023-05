Maltempo: appello Comunità Papa Giovanni XXIII, case famiglia e strutture di accoglienza completamente allagate, “ora più che mai abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti

“Ora più che mai abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, del vostro sostegno. Grazie”. E’ l’appello che in queste ore sta diffondendo la Comunità Papa Giovanni XXIII. “L’alluvione in Emilia Romagna – si legge nel messaggio – ha colpito duramente case famiglia, famiglie affidatarie, realtà di accoglienza, comunità terapeutiche, centri della Comunità Papa Giovanni XXIII tra Bologna e Rimini, soprattutto nelle province di Forlì e Ravenna. Alcune case sono state completamente allagate, altre hanno subito pesanti danni, altre sono state evacuate perché in zone a rischio frane o rimaste isolate a causa di smottamenti. Case, elettrodomestici, mobili, auto sono andati distrutti. Stiamo lasciando le nostre case, non sapremo quando potremo tornarci noi e le persone che vivono con noi”. Per sostenere le famiglie e i centri della Papa Giovanni XXIII, clicca QUI.