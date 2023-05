Società: Helpcode, un contest dedicato ai più piccoli per immaginare “un domani migliore” all’Andersen Festival di Sestri Levante

Helpcode, ong internazionale in prima linea dal 1988 per tutelare i diritti delle bambine e dei bambini in condizioni di vulnerabilità, charity partner dell’Andersen Festival, lancia “M’invento un domani migliore”, il primo contest dedicato ai progetti di bambini e ragazzi tra i 7 e i 14 anni che abbiano l’obiettivo di creare un futuro più sostenibile.

L’organizzazione, consapevole dell’importanza della scrittura e dell’immaginazione nella crescita di bambine e bambini in condizioni di vulnerabilità, porta all’Andersen Festival di Sestri Levante, il festival multidisciplinare che accoglie nella sua programmazione il Premio Andersen dedicato alla fiaba inedita, la sua azione umanitaria in difesa dei diritti dei bambini in Italia e nel mondo. Per l’occasione Helpcode lancia, dunque, il primo contest dedicato ai progetti dei più piccoli: come immaginano gli adulti del domani il futuro? Il vincitore sarà proclamato durante il festival.

“Siamo lieti di presentarvi ‘M’invento un domani migliore’, il primo contest di Helpcode dedicato ai progetti dei più piccoli per un futuro sostenibile. Generare consapevolezza, educare al cambiamento con creatività, sono sempre stati obiettivi per noi fondamentali, per questo abbiamo lanciato un contest dedicato ai bambini, perché la loro inesauribile forza e immaginazione sono in grado di ridisegnare il futuro. Entro il 3 giugno sarà possibile inviare i progetti e noi non vediamo l’ora di leggerli e conoscere quale sarà la forma del domani sostenibile di tanti bambini e bambine in Italia”, dichiara Matteo Cavalleroni, segretario generale di Helpcode.

Per partecipare è sufficiente inviare fino al 3 giugno un elaborato di testo che racconti la propria idea, progetto o invenzione per un futuro più sostenibile alla mail contest@helpcode.org. Il vincitore riceverà in omaggio un kit di gadget Helpcode e il suo progetto avrà uno spazio dedicato sul sito web dell’organizzazione. Il regolamento completo è scaricabile qui.

Helpcode è un’organizzazione che dal 1988 opera, in Italia e nel mondo, per tutelare i diritti delle bambine e dei bambini affinché possano diventare adulti consapevoli e realizzare i propri sogni. Dopo lo sviluppo dei primi progetti in Mozambico, l’associazione moltiplica il suo impegno, dentro e fuori il continente africano: dal 2003 in Nepal, dal 2006 in Cambogia, dal 2016 in Repubblica Democratica del Congo, dal 2018 in Libia e Tunisia, dal 2020 in Yemen, in Ucraina dal 2022. Nei primi anni 2000 Helpcode ha inoltre avviato attività di educazione e formazione nelle scuole italiane. Nel 2021 i progetti dell’organizzazione hanno raggiunto più di 168mila minori, coinvolgendo 201 comunità in Italia e nel mondo.