America Latina: si conclude oggi a Portorico l’Assemblea Celam sugli orientamenti per il quadriennio 2023-2027

Si conclude oggi a Porto Rico la trentanovesima Assemblea del Consiglio episcopale latinoamericano (Celam). I partecipanti hanno discusso gli orientamenti per il quadriennio 2023-2027, alla luce dell’Assemblea ecclesiale e del processo sinodale, e le corrispondenti principali sfide. Tra le varie proposte, la necessità di una formazione alla spiritualità della sinodalità, l’impegno per le piccole comunità e la necessità che la nuova presidenza visiti le conferenze episcopali per ascoltare i vescovi. L’assemblea ha sottolineato la necessità di far conoscere la Dottrina sociale della Chiesa in tutti gli ambiti, portando il contributo dei cattolici e del pensiero cristiano alla politica, e di rafforzare la conversione missionaria in tutto il continente. Altri elementi presenti nella riflessione sono stati l’incoraggiamento della prospettiva sinodale ecclesiale della Celam, la promozione di una Seconda Assemblea Ecclesiale, il rafforzamento dell’équipe di comunicazione e la sua articolazione con le Conferenze, oltre a molti altri elementi. L’Assemblea, dopo aver rinnovato, mercoledì, la propria presidenza, ha anche eletto i vescovi coordinatori dei quattro centri pastorali in cui è suddivisa la struttura del Celam: mons. Jorge Patrón Wong, arcivescovo di Xalapa (Messico) è il nuovo coordinatore del Consiglio del Centro biblico teologico pastorale per l’America Latina e i Caraibi (Cebitepal); mons. Ricardo Morales, vescovo di Copiapó (Cile) è il coordinatore del Consiglio del Centro per la Gestione della conoscenza (in pratica, il centro studi dell’organismo); mons. Daniel Francisco Blanco sarà il coordinatore del Consiglio del centro per la Comunicazione. Il vescovo di Ponce (Porto Rico), Rubén Antonio González Medina, è stato eletto coordinatore del consiglio del centro per le Reti e l’Azione pastorale (Ceprap).