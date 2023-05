Diocesi: Ancona-Osimo, presentazione domenica 21 maggio del volume sugli arazzi fiamminghi del museo diocesano

In occasione delle Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico promosse dall’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici della Cei, con il patrocinio di Icom (International Council of Museum), per scoprire musei, archivi, biblioteche delle Diocesi, chiese e ciò che conservano, l’arcidiocesi di Ancona-Osimo presenterà l’ultimo numero della collana “Quaderni della Cattedrale di Ancona”: Gli arazzi fiamminghi del Museo diocesano di Ancona. Committenza e datazione, a cura di don Luca Bottegoni e Nadia Falaschini. La presentazione del volume sarà domenica 21 maggio, alle ore 16, nella Sala degli arazzi del Museo diocesano Mons. Cesare Recanatini di Ancona. Alla presentazione interverranno mons. Angelo Spina, arcivescovo di Ancona-Osimo, don Luca Bottegoni, direttore dell’Ufficio diocesano Beni culturali Ecclesiastici, e Nadia Falaschini, storica dell’arte del Museo diocesano di Ancona.