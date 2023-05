Assemblea generale Cei: il programma dei lavori in Vaticano. Doppio incontro con Papa Francesco

(Foto Vatican Media/SIR)

Dal 22 al 25 maggio si terrà in Vaticano, presso l’Aula del Sinodo, la 77ª Assemblea generale della Conferenza episcopale italiana che si aprirà e si concluderà con due interventi di Papa Francesco: lunedì 22, infatti, è in programma l’incontro riservato con i vescovi e giovedì 25 quello aperto ai referenti del Cammino sinodale (Aula Paolo VI). Nel programma diffuso dalla Cei, si apprende che martedì 23 maggio, alle ore 9, il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, aprirà i lavori con la sua Introduzione. In mattinata i vescovi eleggeranno un vice presidente della Cei, mentre nel pomeriggio si provvederà all’elezione dei rappresentanti della Cei alla XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi (primo periodo 4-29 ottobre 2023 – secondo periodo ottobre 2024). All’ordine del giorno anche una serie di adempimenti di carattere giuridico-amministrativo. La giornata di mercoledì 24 sarà dedicata a un focus sul tema principale dell’Assemblea – “In ascolto di ciò che lo Spirito dice alle Chiese. Passi verso il discernimento” – e al confronto nei gruppi sinodali. L’attenzione a mettersi in ascolto di tutti e, in particolare, degli ultimi è esplicitata anche dalla scelta di consegnare ai vescovi una borsa “Made in Carcere”, realizzata con materiali di recupero: il segno concreto dell’impegno a offrire una seconda possibilità a persone in stato di detenzione e una nuova vita a tessuti e oggetti, all’insegna dell’inclusione sociale e della tutela dell’ambiente. Giovedì 25, prima dell’incontro con Papa Francesco previsto alle ore 11, il card. Zuppi presiederà alle ore 8.30 la Celebrazione Eucaristica nella Basilica di San Pietro. Alle ore 15, nell’Atrio dell’Aula Paolo VI, illustrerà in conferenza stampa il comunicato finale. Il 25 e 26 maggio, si svolgerà, infine, l’assemblea nazionale dei referenti diocesani del Cammino sinodale.