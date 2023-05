Assemblea Cei: mons. Giuliodori, “il Papa sarà presente per ben due volte”

“Il Papa sarà presente per ben due volte all’assemblea della Cei”. Lo ha reso noto mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Azione Cattolica Italiana, durante la presentazione in anteprima per i giornalisti del bilancio di sostenibilità 2023, presso la sede romana dell’Ac. “Sarà un fatto molto rilevante”, ha commentato Giuliodori, annunciando che Papa Francesco “sarà presente all’apertura dell’assemblea, il 22 maggio, che si aprirà come di consueto con un dialogo informale con i vescovi, e pi sarà presente na seconda volta giovedì 25 per l’incontro con tutti i vescovi, con il Comitato nazionale per il cammino sinodale e con tutti i delegati diocesani al Sinodo”. “Sarà un momento di grande intensità spirituale”, ha proseguito il vescovo, “mentre l’attenzione ecclesiale è sempre più focalizzata sull’appartamento sinodale di ottobre”. Per quanto riguarda il ruolo dell’Ac, Giuliodori ha fatto notare come “la corresponsabilità dei laici, la democraticità, il ruolo della donna sono tutti temi al centro dell’attenzione sinodale su cui l’Azione Cattolica ha il suo contributo da dare al Sinodo, a cui parteciperanno oltre ai vescovi altri 70 rappresentanti del popolo di Dio. E questo anche in prospettiva del Giubileo: è uno scambio di osmosi, nel quale l’Azione Cattolica ha molto da dare e molto da ricevere”.